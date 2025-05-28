تقارير: مصنعان للطائرات المسيرة الروسية يتعرضان لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن مصنعين للطائرات المسيرة بالقرب من موسكو تعرضا لهجوم واسع النطاق نفذته أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن أحد الأهداف يقع في مدينة زيلينوجراد، شمال غرب العاصمة.

وأضاف سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، أنه لم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأفادت قنوات تليجرام الروسية أيضا بإصابة مصنع للطائرات المسيرة في مدينة دوبنا، على بعد نحو 80 كيلومترا شمال موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 296 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

ولم يتسن التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل، لكنها تشير إلى هجوم واسع النطاق.

وتوقفت العمليات مؤقتا في عدة مطارات في موسكو ومدن أخرى جراء هجمات الطائرات المسيرة.

ومن ناحية أخرى، أصيب ثمانية أشخاص في أوكرانيا بالقرب من مدينة خاركيف جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل، حسبما ذكرت السلطات الإقليمية.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت أيضا خمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم، لكن العواقب ظلت غير واضحة في البداية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومة بمساعدات عسكرية من شركائها الغربيين.