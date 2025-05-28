محافظ شمال سيناء يستقبل عضوا من الكونجرس الأمريكي ويزور معبر رفح

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تيم شيلي عضو الكونجرس الأمريكي، وإيفينيا سيدرياس نائبة السفير الأمريكي، والوفد المرافق لهما، بمكتبه في ديوان عام المحافظة بالعريش.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، الجهود المصرية المبذولة في احتواء الموقف في قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الشركاء.

كما استعرض المحافظ، عددا من التهديدات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المصرية في احتواء هذه التهديدات.

وثمن عضو الكونجرس الأمريكي، الدور الكبير الذي تقوم به مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، مشيدا بدور محافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة.

واصطحب المحافظ، عضو الكونجرس الأمريكي والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية إلى معبر رفح البري؛ للإطلاع على الجهود المصرية في هذا الشأن.