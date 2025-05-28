المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يقترب من تحقيق هدفه المناخي لعام 2030

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تسير على الطريق الصحيح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة بنسبة 54% بحلول عام 2030، مما يقربها من هدف الاتحاد البالغ 55%.

ويستند هذا التقييم إلى الخطط الوطنية للمناخ والطاقة، التي يتعين على الدول الأعضاء أن توضح فيها بالتفصيل كيف تعتزم تحقيق الهدف طويل الأجل للاتحاد الأوروبي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخفض الانبعاثات بأكثر من النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.

ودعت المفوضية، الدول الأعضاء إلى مواصلة هذا المسار وتنفيذ خططها بالكامل.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا: "انخفضت الانبعاثات بنسبة 37% منذ عام 1990، فيما نما الاقتصاد بنسبة تقارب 70%، مما يثبت أن العمل المناخي والنمو يسيران جنبا إلى جنب"، داعيا إلى "البناء على هذا الزخم".

وأضاف هوكسترا، أن الاستثمار في التقنيات النظيفة والابتكار أمر ضروري لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، ويفتح أسواقا جديدة لشركات الاتحاد الأوروبي. ويوفر التزامنا بالتحول النظيف الوضوح للمستثمرين، ويعزز قدرة أوروبا على الصمود والازدهار.

وقال هوكسترا، إن هذه لحظة حاسمة، ويجب على كل قطاع في كل دولة عضو أن يسهم في تحقيق ذلك.