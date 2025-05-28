روسيا: سنعلن جولة المفاوضات الجديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، أن بلاده ستعلن في أقرب وقت عن الجولة الجديدة لمفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وقال خلال مؤتمر عن الأمن في موسكو، إن روسيا استأنفت المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة السعودية، معربًا عن امتنانه لهذه الدول.

وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات التي استضافتها إسطنبول تحت رعاية تركيا في 16 مايو الماضي.

وأشار إلى أن الجانب الروسي أصر في مفاوضات إسطنبول على إلغاء جميع "القوانين التمييزية" في أوكرانيا.

وتابع: "سنواصل الإصرار على القضية نفسها في جولة المفاوضات الجديدة التي سنعلن عنها في أقرب وقت".

وأكد لافروف ضرورة إزالة الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية.

وذكر أن "المفاوضات أفضل من الحرب، ولكن لتحقيق النجاح فيها يجب إزالة الأسباب الرئيسية".

وأوضح أن أحد هذه الأسباب سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفاد بأن "توسع الناتو شرقا أدى إلى ظهور الأزمة الأوكرانية وأزمة في مجال الأمن بأوروبا".

وشدد لافروف على ضرورة تلبية مطالب روسيا بشأن "حياد" أوكرانيا وعدم امتلاكها أسلحة نووية.

كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تفعيل الجهود لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إطلاق عملية التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وإنشاء دولة فلسطين تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

وفي 15 و16 مايو الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.