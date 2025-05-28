عون يؤكد حرص لبنان على بقاء قوات اليونيفيل وضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تمسك بلاده ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب، نظراً للدور المهم الذي تلعبه في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقال عون، خلال استقباله وزيرة خارجية فنلندا إلينا اليوم، إن "وجود الجيش اللبناني إلى جانب اليونيفيل في الجنوب، يطمئن سكان المنطقة الحدودية الذين يتطلعون إلى انسحاب إسرائيل من التلال التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني الماضي" - حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وشدد عون على "التنسيق القائم بين الجيش واليونيفيل، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية والتربوية التي تقدمها القوات الدولية لأبناء البلدات التي تنتشر فيها، والفائدة الاقتصادية من وجودها".

وشرح الرئيس عون للوزيرة الفنلندية ما تقوم به الحكومة على صعيد الإصلاحات وملء الشواغر في المراكز الأساسية في إدارات الدولة، إضافة إلى نتائج الزيارات التي قام بها إلى عدد من دول الخليج والتي أثمرت إجراءات لصالح لبنان.

وجدد عون تأكيده على "موقف لبنان من القضية الفلسطينية والداعم للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002"، مديناً بشدة ما يجري في غزة، وداعياً إلى "ضرورة إنهاء الوضع القائم هناك".