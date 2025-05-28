 فيلم الصفا ثانوية بنات يحتل المركز الرابع والأخير في منافسات شباك التذاكر - بوابة الشروق
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فيلم الصفا ثانوية بنات يحتل المركز الرابع والأخير في منافسات شباك التذاكر


نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 12:18 م

حقق فيلم "الصفا الثانوية بنات"، أمس الثلاثاء، 49 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 21 مليونا و725 ألف جنيه، بما يوازي 190 ألفا و835 تذكرة.

والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته علي ربيع، وأوس أوس، وسارة الشامي، بمشاركة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، ووئام مجدي، وإسماعيل فرغلي، وجيسكا حسام، ولينا صفويا. 

وتدور أحداثه حول (هشام أبو طويلة) الذي يكره النساء ويرفض التعامل معهن، ولكن تقوده الظروف للعمل بإحدى مدارس البنات، إذ يجد نفسه مجبرًا على تدريب فريق نسائي بالمدرسة للمشاركة في بطولة كرة سلة؛ بهدف الفوز بجائزة كبيرة قد تُنقذ المدرسة من الإفلاس.


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