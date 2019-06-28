أحمد فلوكس ضيف برنامج «كل يوم» الاثنين المقبل

يحل الفنان أحمد فلوكس ضيفًا على برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على شاشة "on e " يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونشر فلوكس برومو الحلقة عبر صفحته على "إنستجرام" وعلق عليها قائلا:" يوم الاثنين إن شاء الله على قناة on tv الساعه التاسعة مع وائل الإبراشى".

ويتحدث فلوكس خلال الحلقة عن دوره في فيلم "الممر" الذي شارك فيه مؤخرا وعن كواليس العمل وأهم العوامل التي ساعدت على خروج الفيلم بهذا الشكل الناجح.

يذكر أن فيلم الممر حقق إيرادات عالية منذ عرضه وهو من بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، محمد فراج، وأحمد رزق ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.