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الرئيس الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية بعد ختام قمة العشرين

سول - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الجمعة 28 يونيو 2019 - 9:19 م

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد السبت إلى كوريا الجنوبية عقب اختتام أعمال قمة العشرين في اليابان.

ويجري ترامب في سول مشاورات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يوم الأحد المقبل حول عدد من الموضوعات منها كيفية مواصلة التعامل مع النزاع النووي مع كوريا الشمالية.

وقد تجمدت المفاوضات التي أجرتها واشنطن مع القيادة الشيوعية في بيونجيانج منذ لقاء ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في فبراير الماضي في فيتنام.

وتقول مصادر البيت الأبيض إن كلا من ترامب ومون يرغب في مواصلة المساعي من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتفتيش منشآتها النووية.

وفضلا عن ذلك ستسهم الزيارة في تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت دوائر حكومية في سيول إن ترامب سيقوم بتفقد المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية التي تستمر يومين.

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