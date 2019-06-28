بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في برنامج الأسئلة والأجوبة السنوية بدء إطلاق سراح مجموعة من الحيتان القاتلة إلى موطنها الطبيعي بعد حبسها في أقصى الشرق الروسي بهدف بيعها لمنتزهات بحرية وأحواض أسماء في الصين، عادت الحيتان اليوم الجمعة إلى بيئتها بالفعل.

وانطلقت الحيتان الـ8 التي تعد من أنواع البيلوجا والأوراك المعروفة باسم الحيتان القاتلة، في بحر أوخوتسك بعد أسرهم منذ الصيف الماضي- وفقًا لما ذكره المعهد الروسي لبحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات في بيان له.

وحسبما ذكرت "بي بي سي"، فإن روسيا لم تكن تقبل بإطلاق الحيتان إلا بعد أن تعرضت إلى ضغط من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى مطالبة عدد من المشاهير في مقدمتهم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو بمنح الحيتان الحرية مجددًا.

وعلى الرغم من أن الحيتان من الأنواع القاتلة، إلا أن المنظمة البيئية العالمية "جرينبيس" أعربت عن خوفها من تعرضها لصدمة؛ حيث أنه تم إطلاقها دون إعادة تأهيل.

وفي السطور التالية، يستعرض "الشروق" معلومات عن حوت "الأوركا" القاتل..

1- يعيش حوت الأوركا أو الحوت القاتل في كافة أنواع المحيطات، لكن المكان المفضل لديه هو المناطق الساحلية الباردة.

2- يتغذى حوت الأوركا على أنواع معين من الكائنات البحرية، مثل الأسماك والدلافين، والقرش الأبيض.

3- يوجد 3 أنواع من حوت الأوركا: الأول هو المقيم ويعد الأكبر حجمًا ويتمتع بصحة جيدة، أما الثاني هو العابر الذي يتغذى على أي كائن حي، ولكنه من أشرس أنواع الأوراق، والأخير هو البعيد الذي يعيش بعيدًا عن الشواطئ وأغلبها من الأمهات والصغار.

4- تستطيع الأوركا العثور على فريستها من خلال الصوت وهو الهواء الذي يمر بين فمها والفوهة التي تعلو رأسها.

5- تقفز الحيتان القاتله من الماء، وتهبط مرة على الجنب الأيسر ومرة على الأيمن ومرة على الظهر، وذلك لعدة أسباب منها دعوة الأنثى للتزاوج أو حك الجلد لتنظيفه.

6- يختلف متوسط عمر حيتان الأوركا من حيث الجنس، حيث أن عمر الأناث يصل إلى 50 عاما أما الذكور فلا يتعدى الـ35 عاما.

7- تتزوج الحيتان القاتلة مرة واحدة كل 3 إلى 10 سنوات.

8- تلد الأنثى صغير الأوركا بعد 17 شهرًا من الزواج، وتفطمه بعد عام.

9- يصل طول الاوركا إلى 33 قدم، ووزنه يصل إلى 5.400 كيلوجرام.

10- الزعنفة الظهرية، عند الذكور طولها 6 قدم، وعند الإناث تكون 4 أقدام.