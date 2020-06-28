محافظ كفرالشيخ يتابع غلق المحال في أول أيام إلغاء الحظر

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، غلق جميع المحلات التجارية من الساعة 9 مساءً بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى 10 مساءً، مع استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم، ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي، مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ارتداء الكمامات الواقية فى جميع المنشآت، ووسائل النقل، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، مشدداً على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وذلك استكمالا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم بالمنشآت، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، واستمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والكافيتريات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك القرارات، وغلق المحلات.

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى 12 صباحًا، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى وحظر تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى فتح جميع دور العبادة.