فصل الكهرباء عن قرى بني عفان ومنشأة عاصم بمركز بني سويف للصيانة غدا

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أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى (بني عفان ومنشأة عاصم وتوابعهما)،غدا الاثنين 29 يونيو من الساعة 6 صباحا وحتى 10 صباحا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية بمحول رقم "3 "بمحطة محولات الكوم الأحمر الذي يخدم تلك القرى وتوابعها بمركز بني سويف

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بالقطع المؤقت للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.