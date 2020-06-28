عبد المنصف ينفي إصابته بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما تردد خلال الساعات الماضية.

وكشف عبد المنصف عن وجود صفحات مزيفة له على مواقع التواصل الاجتماعي هي من تسببت في نشر تلك الإشاعة.

وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك :"صباح الخير على أصدقائى أنا الحمد الله بخير وصحة ولم أصاب بكورونا".

وأضاف حارس الزمالك الأسبق :"الخبر اللى نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية".

وتابع :"شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دى مش بتاعتى.. شكرا على حبكم ودعمكم ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين ويشفي ويعافي كل مريض .وأشكركم".