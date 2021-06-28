وزير الأوقاف: استمرار التنسيق مع العامة للاستعلامات لتسليم المراسلين الأجانب الإصدارات المترجمة لنشر الفكر الوسطي المستنير

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تقوم من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي.

قال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الاثنين - إنه يتم تسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة والتي تتضمن (سيديهات + فلاشات + مطبوعات ورقية) بلغات مختلفة منها: "الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الروسية - اليابانية - الإسبانية - الألمانية".

وأضاف أن الوزارة قامت بتسليم إصداراتها إلى المراسلين الأجانب بعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب لهذه المطبوعات، لافتًا إلى أنه تم توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة في الخارج.