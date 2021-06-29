 سويسرا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب بطل العالم - بوابة الشروق
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سويسرا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب بطل العالم

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:56 م

تأهل المنتخب السويسري، إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره الفرنسي 5 /4  بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.


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