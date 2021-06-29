سويسرا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب بطل العالم

تأهل المنتخب السويسري، إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره الفرنسي 5 /4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.