سويسرا تتأهل لدور الثمانية بأمم أوروبا على حساب بطل العالم

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تأهل المنتخب السويسري، إلى دور الثمانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره الفرنسي 5 /4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.