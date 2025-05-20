عون يشكر العراق على مبادرته تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان

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تقدم الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي إجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

واتصل عون "برئيس الحكومة العراقية وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان".

وأعلن الرئيس اللبناني أن "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن".

وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال قمة بغداد يوم السبت الماضي عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.