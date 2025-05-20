والد جندي أسير يصف حكومة نتنياهو بالمجرمة ويدعو لمعاقبة إسرائيل

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وصف والد جندي أسير بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو بـ«المجرمة»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، حتى تبرم اتفاقا لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية) مع يهودا كوهين والد الجندي الأسير نمرود.

وأسرت حركة حماس نمرود و3 من زملائه من داخل دبابة قرب مستوطنة "نيريم" المحاذية لغزة، في 7 أكتوبر 2023.​​​​.

كوهين أشار إلى الأخبار التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالتخلي عن إسرائيل، وتهديد بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل، وفق وكالة الأناضول.

وقال إن أي ضغط على حكومة نتنياهو من شأنه أن يدفع باتجاه التوصل إلى صفقة.

وأضاف: «أنا شخصيا أشجع كل جهة ممكنة على فرض عقوبات على إسرائيل».

ووصف إسرائيل بـ«الدولة المريضة»، وتابع: «يجب أن تصل إسرائيل إلى وضع في غاية السوء والعزلة بما يكفي أمام العالم، لإجبار حكومتنا المجرمة على إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين».