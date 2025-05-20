محكمة بريطانية: سجن مصري 25 عاما لتهريب بشر من إفريقيا إلى إيطاليا

قضت محكمة بريطانية في لندن، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل مصري 25 عاما على خلفية تهريب بشر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا.

وأقر أحمد عبيد، الذي وصل إلى المملكة المتحدة في أكتوبر 2022 بعد عبور القنال الانجليزي على متن قارب صغير، بجرمه في محكمة التاج في ساوثوورك بالتآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية.

وقال القاضي آدم هيدلستون، إن عبيد أدى دورا رئيسيا في مجموعة جريمة منظمة وأن "دافعه الرئيسي كان جني الأموال" من تهريب البشر.

وتورط عبيد (42 عاما) منذ وصوله إلى بريطانيا وحتى يونيو 2023 في 7 عمليات عبور بقوارب في إطار عملية بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) تم فيها نقل 3781 شخصا، من بينهم أطفال، من شمال أفريقيا إلى المياه الإقليمية الإيطالية.

ونقلت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة عن بعض من دخلوا المملكة المتحدة بصورة غير شرعية قولهم إن عبيد قال لأحد مساعديه أن يقتل أي أحد على متن القارب يتم العثور على هاتف محمول معه، ويقذفه في البحر.

وبحسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية مطلع العام الجاري، زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد في عام 2024، بعد عبور القنال الإنجليزي، على متن قوارب صغيرة، بواقع الربع، مقارنة بالعام السابق عليه.

وطبقا للأرقام، فإن حوالي 36 ألفا و816 شخصا قاموا بهذه الرحلة، في عام 2024، وهو ارتفاع بواقع 25%، من 29 ألفا و437، وصلوا في عام 2023.