استمرار ضخ السلع بتخفيضات واستلام 21 ألف طن قمح محلي بصومعة عتاقة

التموين: صرف 80٪ من مقررات مايو لـ493 ألف مستفيد

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية على المنشآت التموينية بمحافظة السويس، لمتابعة توافر السلع الأساسية واستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض واستقراراً في الأسعار.

من جانبه، أكد أحمد علي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين في محال البقالة التموينية ومنافذ "جمعيتي" وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة، لافتاً إلى أن المتابعة اليومية مستمرة لضبط الأسعار في جميع أحياء المحافظة الخمسة: الأربعين، فيصل، السويس، عتاقة، الجناين.

وأوضح أن الشركة العامة لتجارة الجملة تدير بالمحافظة فرعين رئيسيين (السويس 1، السويس 2)، يضمان مخزنين ملحقين، إلى جانب أربعة مخازن استراتيجية تتراوح مساحاتها بين 3 و4 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى 14 فرع تجزئة (هايبر ماركت) تقدم خصومات تصل إلى 15٪ على السلع الحرة.

وأشار إلى أن الوزير يتابع لحظة بلحظة حملات الرقابة التي تنفذها اللجان المشتركة من التموين، ومباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.

وفيما يخص توريد القمح المحلي، كشف أحمد علي عن استقبال صومعة عتاقة نحو 21 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي، موضحاً أن المستهدف ملء كامل الطاقة التخزينية للصومعة، والتي استقبلت في الموسم الماضي 42 ألف طن.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عبد العزيز غنيم، مدير صومعة عتاقة، أن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن موزعة على 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة، مضيفاً أن غرفة التحكم (الكنترول) بالصومعة تم تطويرها ضمن خطة التحول الرقمي لصوامع الوزارة.

وفيما يتعلق بالمنظومة التموينية، أوضح مدير المديرية أنه تم صرف 80٪ من مقررات شهر مايو الجاري، لنحو 167 ألف بطاقة تموين يستفيد منها 493 ألف مواطن، عبر 153 منفذاً تموينياً من بدالين وجمعيتي.

وعن المخابز، أشار إلى وجود 147 مخبزاً بلديًا مدعماً تنتج ما يقرب من 42 مليون رغيف شهرياً، بمعدل 1.4 مليون رغيف يومياً، بالإضافة إلى 247 مخبزاً سياحياً تنتج أرغفة حرة زنة 80 جراماً بسعر 1.5 جنيه للرغيف.

كما تم تفقد المخبز الآلي بالسوق النموذجي في حي فيصل (منطقة المثلث)، والذي ينتج يوميًا 30 ألف رغيف بلدي مدعم بوزن 90 جراماً للرغيف وسعر 20 قرشاً، من خلال حصة يومية تبلغ 45 شيكارة دقيق.

واختتم أحمد علي تصريحاته بالتأكيد على أن المديرية لا تتهاون مع المخالفين أو محتكري السلع، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو تعمد إحداث أزمات في الأسواق.