تشييع جنازة شاب توفي على يد نجل عمه بسبب لهو الأطفال بالشرقية

شيع أهالي قرية بني عليم التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة شاب توفي مقتولًا على يد نجل عمه؛ إثر خلافات سببها لهو الأطفال في القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول محمد. ف، 30 سنة، مقيم في قرية بني عليم التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجي عليه، ويدعى أيمن، 45 سنة، وأن المتهم تعدى على نجل عمه المجني عليه إثر مشاجرة نشبت بينهما بالقرب من ملعب القرية بسبب لهو الأطفال.

فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.