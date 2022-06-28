النيابة العامة تعلن إذاعة مرافعتها في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على فيسبوك ويوتيوب

أعلنت النيابة العامة المصرية إذاعة مرافعتها في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية سعيد السمادوني، ومحمد الشابوري، وهشام جمال غيث، وأمانة سر محمد جمال عوض ومحمود، تأجيل نظر الدعوى ضد قاتل نيرة أشرف، لجلسة الثلاثاء المقبل، مع حظر النشر فى وسائل النشر المسموعة والمرئية، عدا جلسة النطق بالحكم.



وطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهم فى قضية نيرة أشرف بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وحالته الصحية والنفسية ومقابلة المتهم والأجل للطلاب.



وبدأت أول أمس الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة نيرة، أمام جامعة المنصوة.



وبدأت الجلسة بإخراج قاتل "نيرة" بناء على تعلميات رئيس المحكمة، من القفص وفك الكلبشات وإحضار كرسى والاستماع لاعترافاته وأقواله؛ نظرا لظروفه الصحية، حيث كان اعتدى عليه عدد من المواطنين أثناء حدوث جريمة القتل.



كما أمر القاضى بإحضار مياه للمتهم أثناء الاستماع له، حيث أكد المتهم على مدار ساعة قصة ارتباطهم وفقا لأقواله وبداية الخلاف بينهم وعن وجود علاقة تربطه بالمجني عليها لكنها عندما قررت الانفصال عنه، عقد عدد من الأشخاص جلسة عرفية، قاموا خلالها بعرض الموضوع كاملاً، واعترف المتهم بحمله السكينة دفاعا عن نفسة خشية من أن تؤذيه نيرة.



وحضرت أسرة الطالبة نيرة أشرف، إلى قاعة المحكمة، وسط بكاء والدتها وأسرتها لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها، في محكمة جنايات المنصورة.