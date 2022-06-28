 مصرع فتاة وشقيقتها غرقا بمياه النيل في سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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مصرع فتاة وشقيقتها غرقا بمياه النيل في سمالوط بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 9:55 م

لقيت فتاه وشقيقتها مصرعهما غرقا بمياه النيل، أثناء الغسيل بنهر النيل ناحية دير جبل الطير البحرية، التابعة لمجلس قروي بني خالد بمركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة بني خالد وبلاغ النجدة يفيد بغرق فتاه وشقيقتها يدعيان: شهد عمران عطية 15 سنة، وشقيقتها "مريم" 12 سنة، ومقيمان بعزبة العابد التابعة لجبل الطير.

وتكثف شرطة المسطحات المائية ورجال الإنقاذ النهري، بحضور قوية امنية، مجهوداتهم بالبحث عن الجثامين بالمياه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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