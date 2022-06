زيلينسكي يشدد على أهمية توفير نظام دفاع صاروخي قوي لأوكرانيا لصد هجمات روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إنه أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، أنه شدد خلال المكالمة على أهمية توفير نظام دفاع صاروخي قوي لأوكرانيا، لصد الهجمات الروسية.

ووجه الرئيس الأوكراني 5 مطالب لأبرز زعماء العالم الغربي، المتجمعين في قمة الـ7 وسط جبال ألمانيا، أبرزها إنهاء الحرب بموعد محدد.

وفي المطلب الرئيسي، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة السبع بذل كل ما في وسعهم لإنهاء «الحرب» على بلاده، قبل حلول فصل الشتاء، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.

وقال مسؤول أوروبي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب الاثنين، أنظمة دفاع مضادة للطائرات، لمواجهة المقاتلات الروسية خلال الحرب الدائرة منذ أشهر.

كما طلب زيلينسكي، فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وتوفير ضمانات أمنية، خلال لقاء من الزعماء السبعة عبر الفيديو.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Coordinated positions on the eve of the #NATOSummit in Madrid. Stressed the importance of a powerful missile defense system for Ukraine to prevent Russian terrorist attacks. #StopRussia