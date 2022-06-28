نفت القوات المسلحة السودانية، ما تواتر اليوم الثلاثاء، من أنباء منسوبة للجيش السوداني ومصادر عسكرية ، على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، عن تحركات للقوات وأسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة (شرق السودان).

وأكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم، أن تلك الأنباء غير صحيحة ومضللة، مشددا على عدم إصدار القوات المسلحة لأي تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الإكترونية في أي شأن يتعلق بالموقف اليوم على الحدود الشرقية.

وأوضح البيان أن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، هو المصدر الوحيد المعتمد لأخبار القوات المسلحة، وأن نشر أي محتوى لأي مصدر غيره تتحمل مسئوليته وتبعاته القانونية جهة الإصدار.