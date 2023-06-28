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ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من الثعابين داخل أكياس من القماش، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط العمانية القادمة من مسقط.

واستوقف أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر أحمد مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، والذي فوجئ بأكياس من الكتان مغلقة وملفوفه برباط.

وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد بأنها ثعابين، ونظرا لخطورة الأمر قام احمد عمر كحك مدير الجمرك بإخطار مسئولي إدارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار تحت رئاسة اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، فتم تشكيل لجنة ضمت كل من الأطباء البيطريين ربيع عبد النبي ومحمد بدر الدين و ماري مراد يوسف ومحمد طه.

وبفحص مشمول المضبوطات، تبين أنها عبارة عن ١١ كيسا داخلها ٧٣ ثعبانا منها ٤٨ أحياء و٢٥ نفقوا وكيس بداخله اثنين سلحفاة؛ تم التخلص من النافق بطريقة صحية لا تضر بالبيئة بواسطة أعضاء اللجنة.

ونظرا لعدم وجود الموافقات الاستيرادية وأيضا لمخالفة القانون المنظم لاتفاقية سايتس الدولية، تم تسليمهم لأطباء الحجر البيطري لإيداعهم بالمعزل لحين تسليمهم إلى حديقة الحيوان.

أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٣ ونبه على الراكب بالتوجه إلى حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات، تمت الإجراءات بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

