مجلس الأمن يصادق على تجديد تفويض قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال

صادق مجلس الأمن الدولي على تجديد تفويض قوة الاتّحاد الأفريقي في الصومال لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس بالإجماع على مواصلة سحب 3 آلاف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي من الصومال بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل، ليعطي بذلك مهلة لرحيل 3 آلاف جندي إضافي تنتهي أواخر سبتمبر.

واعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل سيكون السقف الجديد لعدد عناصر البعثة في الصومال 14626 شخصا، لغاية الـ 31 من ديسمبر المقبل.

كما أكد المجلس أنه مستعد لمراجعة هذه الأرقام وفقا لنتائج التقييم الفني الذي سيتعين على الصومال والاتحاد الإفريقي تقديمه بحلول الـ 15 من سبتمبر، ولا سيما تقييم المرحلة الأولى من الانسحاب وتقديم خطة وجدول زمني واضحين للمستقبل.

وكان مجلس الأمن الدولي صادق في شهر أبريل من عام 2022 على استبدال البعثة الإفريقية الانتقالية في الصومال (اتميس) بقيادة الاتحاد الإفريقي، ببعثة (اميصوم) التي تأسست في عام 2007.