السويد: حرق مصحف خلال مظاهرة خارج مسجد في ستوكهولم

شارك رجلان في السويد في مظاهرة شملت حرق المصحف خارج مسجد في وسط العاصمة ستوكهولم اليوم الأربعاء.



وقال رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي إن هذا العمل، الذي جاء في يوم عيد الأضحى المبارك، تم السماح به لكنه ليس لائقا.



وأظهرت لقطات بثتها شبكة "سي في تي" السويدية رجلا يشعل النار في نسخة من القرآن الكريم خلف شريط طوق أمني فرضته الشرطة. وبدا أن رجلا آخر فقط شارك في المظاهرة. وتجمع عشرات الأشخاص خلف شريط الطوق الأمني، ردد بعضهم عبارات غاضبة.



ووفقا لتقارير إعلامية، ظلت المظاهرة العامة هادئة. وأبعدت الشرطة شخصا آخر كان يحمل حجارة.



وكانت شرطة السويد قد أعطت التصريح للرجل، بحرق مصحف بالقرب من المسجد الرئيسي، في وسط ستوكهولم. وكان من المتوقع أن يشارك شخصان فقط في المظاهرة.



وسمحت السلطات السويدية بتنظيم المظاهرة لأن المحاكم السويدية قضت بأن الشرطة ليس لديها الحق في رفض التصريح بحرق المصحف.



وقالت قناة "تي.في.4" في وقت سابق إنه تم منح التصريح لرجل فاز في استئنافات قضائية، بعد رفض الشرطة طلباته السابقة للحصول على الإذن بحرق المصحف.



ويعد هذا أول فعل عام من نوعه في السويد منذ أن تسبب متطرف يميني دانماركي سويدي في إثارة ضجة في تركيا ودول إسلامية أخرى، بحرق نسخة مترجمة من المصحف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم في كانون الثاني/يناير الماضي.



وفي أعقاب هذا الاحتجاج، استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم محاولة السويد للانضمام إلى حلف الناتو.