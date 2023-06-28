 بوتين: حرق القرآن جريمة وفق الدستور الروسي.. ونكن احتراما شديدا لمشاعر المسلمين - بوابة الشروق
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بوتين: حرق القرآن جريمة وفق الدستور الروسي.. ونكن احتراما شديدا لمشاعر المسلمين

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 9:29 م
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال زيارة لمسجد "الجمعة" اليوم الأربعاء في دربند: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.

وقررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف. وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

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