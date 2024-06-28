تراجع شعبية ماكرون قبل يومين من الانتخابات التشريعية الفرنسية

تراجعت نسبة التأييد للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى لها، منذ ثلاثة أشهر، مما أعطى دفعة لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، برئاسة مارين لوبان، قبل يومين فقط من بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

وحسب استطلاع للرأي أجرته شركة "تولونا-هاريس" لصالح قناة "إل.سي.آي" التلفزيونية اليوم الجمعة، فقد تراجع نسبة الدعم بواقع 6 نقاط مئوية ، ليصل إلى 36%، وهو أسوأ أداء له منذ مارس الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتشير استطلاعات رأي منفصلة إلى أن حزب "التجمع الوطني" على الطريق ليكون أكبر مجموعة ، في الجمعية الوطنية (مجلس النواب )بالبرلمان، حيث توقع استطلاع بلومبرج للرأي إلى أنه سيحصل على 2ر36% من الدعم، في التصويت الذي يجرى يوم الأحد المقبل.

وسيحصل تحالف يساري، يعرف باسم "الجبهة الشعبية الجديدة، على 3ر28% بينما حزب الوسط، الذي ينتمي إليه ماكرون على 4ر20% .

كان ماكرون قد حل الجمعية الوطنية، في وقت سابق الشهر الجاري، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما منيت مجموعته بهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في نفس الشهر .

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية في 30 يونيو الجاري، والثانية في السابع من يوليو.