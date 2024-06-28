 نحو 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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نحو 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى


نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:45 م

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 30 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات القادمين لأداء الصلاة، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، وأعاقت عمل الطواقم الصحفية عند باب الأسباط.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من الفلسطينيين من أداء الصلاة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

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