ترامب يدافع عن انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ

دافع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من اتفاق "باريس للمناخ"، خلال فترة رئاسته، واصفا الاتفاق بأنه "ابتزاز للولايات المتحدة".

جاء ذلك، أثناء مواجهة ترامب للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول مناظرة تلفزيونية، قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تجرى في نوفمبر المقبل، التي قال فيها"لقد أنهيت الأمر، لأني لا اريد إهدار هذا المال، لأنهم يعاملوننا بشكل فظيع".

وأضاف ترامب أن "اتفاق المناخ الدولي" كان "كارثة".

ورفض بايدن تلك المزاعم، مشددا على أن أمريكا لن تكون قادرة على مكافحة تغير المناخ، إلا إذا كانت طرفا في الاتفاق.

وأضاف أنه لا يوجد "أي مؤشر" على أن ترامب "قلق بشأن التلوث وبشأن المناخ".

يشار إلى أن بايدن جعل مكافحة تغير المناخ إحدى الأولويات.

يذكر أن ترامب انسحب من "اتفاق باريس للمناخ عام 2015" ، في بدء ولايته، في عام 2017، وينكر أيضا الاحتباس الحراري ، الذي يتسبب فيه البشر.

وفي أحد أول الإجراءات، التي اتخذها بعد توليه منصبه في عام 2021، أعاد بايدن أمريكا إلى اتفاق المناخ.