انطلاق حفل كاظم الساهر في القاهرة الجديدة وسط تفاعل جماهيري

انطلق منذ قليل حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في القاهرة الجديدة بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، وذلك ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالًا بعيد الحب.

أشعل كاظم الحفل بأغنية «زيديني عشقًا»، التي تفاعل معها الجمهور بحماس شديد وسط هتافات وصيحات عالية.

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا. وشارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلاً: "ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد.

لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك". ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، ويضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر. الأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا". يسجل الساهر بذلك عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.