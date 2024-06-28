أعرب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه إزاء توقف تسجيل استيراد السيارات عبر منظومة «نافذة» منذ شهر ونصف، مطالبا بإنهاء هذه الأزمة التي تهدد قطاعا حيويا في الدولة.

ووصف خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الخميس، قرار وقف الاستيراد بـ «العشوائي»، مؤكدا أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات ونقص المعروض في السوق.

وتابع: «منذ شهر ونصف توقف التسجيل على منظومة نافذة، ولا أحد يستطيع استيراد سيارات سواء استيراد تجاري أو شخصي أو لذوي الإعاقة، لا يصح التعامل مع هذا القطاع بهذه العشوائية، السيارات سلعة استراتيجية؛ وليست ترفيهية أو تكميلية».

وأضاف أن تأخير شحنات السيارات المتعاقد عليها سيدفع الشركات الأجنبية لتحويل وجهة هذه التعاقدات إلى دول أخرى، لافتا أن مصر لديها 54 علامة تجارية.

وأوضح أن مبرر مصلحة الجمارك هو «تعديل منظومة نافذة» الاستيراد، متسائلا: «هل يصح أن يتوقف استيراد السيارات في بلد بحجم مصر بها 54 وكالة وآلاف من الموزعين بين يوم وليلة، أم كان يتوجب أن نعلن قبلها بفترة كافية!».

وشدد أنه كان من المفترض وضع جدول زمني واضح لتعديل المنظومة وإبلاغ المستوردين به مسبقا، مع تحديد مدة التوقف، قائلا: «سألت مصلحة الجمارك قافلين مدة قد إيه والتعديل مستمر لأمتى؟ وأجابوا منعرفش، من جانبا قدمنا طلبات حولت لمجلس الوزراء ونأمل بإعادة فتح النافذة».