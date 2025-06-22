 عمرو رضا لاعب الأهلي السابق يتلقى عروضا إماراتية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو رضا لاعب الأهلي السابق يتلقى عروضا إماراتية

الشروق
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 5:42 م

تلقى عمرو رضا، لاعب نادي أسوان سابقًا والأهلي الأسبق، عدد من العروض الإماراتية خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وتتنافس عدد من أندية الإمارات على ضم عمرو رضا خاصة أن اللاعب له تجربة ناجحة في السنوات الماضية بنادي الشارقة الإماراتي قبل العودة من جديد للدوري المصري.

وانضم عمرو رضا إلى أسوان في السنوات الماضية إلا أنه واجه سوء حظ كبير ليقرر العودة من جديد إلى الخليج ويتلقى عدة عروض من أندية في الإمارات.

وفي نفس الصدد، تلقى عمرو رضا عدد من العروض المحلية إلا أنه فضل الخروج لخوض تجربة جديدة في الإمارات في الموسم الجديد.


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