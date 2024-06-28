تقرير فلسطيني: استشهاد 11 شخصا وإصابة 40 آخرين في هجوم استهداف مخيما بالقرب من رفح

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استشهد 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 آخرون خلال هجوم استهدف مخيما في جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة نقلا عن أطباء المستشفيات.

وبحسب التقرير، تعرضت خيام في منطقة المواصي، التي تقع مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، للقصف.

وقد لجأ العديد من الفلسطينيين إلى المخيم منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، وتم اعتبار المواصي بشكل محدد منطقة آمنة.

وردا على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه علم بهجوم شنته القوات الإسرائيلية على المواصي اليوم الجمعة.