إيران: بدء مراسم تشييع جثامين قتلى الغارات الإسرائيلية

احتشد آلاف المشيعين في الشوارع وسط العاصمة الإيرانية، طهران اليوم السبت، للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الحرس الثوري وغيره من كبار القادة والعلماء النوويين، الذين قتلوا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل.

وتم نقل نعوش قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس برنامج الصواريخ الباليستية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زادة وآخرين على متن شاحنات سارت بطول شارع آزادي في العاصمة.

وكان سلامي وحاجي زادة قد قتلا في اليوم الأول من الحرب، 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل حربا، ذكرت أنها تهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، مستهدفة على وجه التحديد القادة العسكريين والعلماء والمنشآت النووية.

وقبل أكثر من 12 يوما من إعلان وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء الماضي، زعمت إسرائيل أنها قتلت حوالي 30 قائدا عسكريا إيرانيا و11 عالما نوويا، بينما ضربت 8 منشآت نووية وأكثر من 720 موقعا للبنية التحتية العسكرية وقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم 417 مدنيا على الأقل، حسب منظمة نشطاء حقوق الإنسان ومقرها واشنطن.