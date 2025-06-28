وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة

دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، التصريحات "المهينة وغير المقبولة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي من "موت قبيح ومخز".

وكتب عراقجي على حسابه على منصة إكس: "إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى في إيران، آية الله العظمى الخامنئي، وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين".

وأضاف: "الشعب الإيراني العظيم والقوي الذي أظهر للعالم أنه لم يكن أمام النظام الإسرائيلي خيار سوى اللجوء إلى +بابا+ لتجنب أن يسوى بالأرض بصواريخنا، لا يتقبل التهديدات والإهانات".

وتابع عراقجي: "حسن النية يولد حسن النية والاحترام يولد الاحترام".

وفي رسالة مطولة ولاذعة على منصته "تروث سوشال"، انتقد الرئيس الأميركي طهران السبت، لادعائها النصر في الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، معلنا أنه سيوقف جميع الجهود لرفع العقوبات عنها.

كما اتهم ترامب المرشد الأعلى الإيراني بنكران الجميل لتقليله من شأن الضربات الأمريكية التي استهدفت المواقع النووية لبلاده ولقوله إن إيران هزمت إسرائيل ووجهت لواشنطن "صفعة قاسية".

وقال ترامب: "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأمربكية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته"، معتبرا أنه أنقده من "موت قبيح ومخز".

وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في 13 يونيو، حيث قصفت ثلاث منشآت نووية بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية.