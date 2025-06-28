صرح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بأنه في إطار فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار “تبرعك بالدم حياة”، تواصلت الحملة القومية للتبرع بالدم بعدد من مستشفيات محافظة المنيا، حيث شهدت مستشفيات مطاي، وبني مزار، ومغاغة إقبالًا واسعًا من المواطنين، دعمًا لبنوك الدم، ومساهمة في تأمين احتياطي استراتيجي آمن من مختلف الفصائل.

وأكدت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية استقبلت المتبرعين بكفاءة عالية، وسط أجواء تنظيمية متميزة، والتزام كامل بالإجراءات الوقائية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية المعقمة، بما يضمن سلامة المتبرعين وجودة الخدمة المقدمة.

وأضافت ، أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، ضمن خطة شاملة تستهدف نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة واهتمامها المتواصل بملف الصحة العامة.