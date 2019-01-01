المواطنون يتوافدون من 5 صباحا للوقوف أمام شبابيك محطة مصر لحجز «تذاكر العيد»

• رئيس الهيئة: وفرنا 24 قطارًا إضافيا وعربتين علاوة في كل قطار.. نخطط لنقل أعداد أكبر بشكل آمن

شهدت محطة قطار مصر في رمسيس، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا على شبابيك حجز التذاكر للسفر إلى الوجه القبلي برصيف رقم 11، في وقت انتشر فيه رجال شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بشكل مكثف لرصد أي عمليات بيع للتذاكر في السوق السوداء.

ورصدت "الشروق" زحامًا شديدًا للمرة الأولى في أيام حجز قطارات العيد الذي بدأ قبل 6 أيام، وانتهى اليوم بالحجز للسفر يوم 11 أغسطس المقبل، على أن يستمر تشغيل القطارات الإضافية الـ24 التي دفعت بهم الهيئة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى حتى يوم 20 أغسطس المقبل.

وانتظمت عملية الحجز في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث توافد المواطنون الراغبون في حجز مقاعد سفرهم منذ 5 صباحًا لحجز أماكنهم في الطابور أمام شباك التذاكر، فيما بدأت حالة من الارتباك بين الركاب ووقوع مشادات مع موظف هيئة السكة الحديد عقب 2 مساءً لعدم توافر مقاعد بعدد من القطارات.

من جانبه، قال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف رسلان، إن الهيئة دفعت بـ24 قطارًا إضافيا مكيفا ومميزا؛ لتلبية احتياجات المواطنين -وبخاصة أبناء الصعيد- للسفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة العيد والعودة في ذات القطارات.

وأضاف رسلان، لـ"الشروق"، أن الهيئة اتخذت حزمة من الإجراءات لمنع الزحام وتكدس المواطنين في العيد حرصًا على سلامتهم، كما أنها ستدفع بعدد من العربات العلاوة الإضافية في القطارات اليومية لنقل العدد الأكبر من المسافرين، مع مراعاة ألا يتعدى القطار أطوال الأرصفة حفاظاً على سلامة الراكب.

وتابع أنه تقرر تخصيص 6 قطارات مميزة إضافية يتم تشغيلها اعتبارا من 8 أغسطس المقبل، حتى يوم 17 من نفس الشهر في رحلة الذهاب، حيث يتم تشغيل 4 قطارات بين (القاهرة - أسوان) والعكس قطارين بين (الإسكندرية - القاهرة - أسوان) والعكس، وهي قطارات مخصصة لأهالي النوبة فقط ولا يصرف عليها تذاكر من المحطات المتوسطة للجمهور، كما سيتم أيضا تشغيل قطارين مخصصين لنادي الجعافرة الرياضي بين (الإسكندرية - أسوان) والعكس يقوم القطار الأول من الإسكندرية يوم 8 أغسطس المقبل في رحلة الذهاب، ويقوم القطار الثاني من أسوان يوم 17 أغسطس المقبل في رحلة العودة.

وتابع: سيتم تشغيل قطارين بين (القاهرة - أسوان) والعكس، وهما مخصصين للاتحاد النوعي حيث يقوم الأول من القاهرة يوم 8 أغسطس في رحلة الذهاب، ويقوم الثاني من أسوان يوم 19 أغسطس، رحلة العودة، وكذلك تشغيل قطارين بين (الإسكندرية - أسوان) والعكس، وهما مخصصين لأهالي أبو الريش يقوم القطار الأول من الإسكندرية يوم 9 أغسطس، في رحلة الذهاب ويقوم الثاني من أسوان يوم 17 أغسطس، في رحلة العودة.

وشدد رسلان على تأمين المحطات بشكل كامل على بوابات الدخول والخروج وتفتيش حقائب الركاب، مع تكثيف عمل شرطة النقل والمواصلات حفاظًا على سلامة الركاب، مؤكدًا أن الخطة التي تتبناها الهيئة والمشروعات التي تنفذها، ستزيد من حجم نقل الركاب على جميع خطوط السكة الحديد، كما أنها تضمن سلامة الركاب خلال رحلاتهم.