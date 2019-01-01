نايجولان يقترب من العودة  لكالياري

اقترب البلجيكي رادجا نايجولان لاعب إنتر ميلان الإيطالي من العودة مرة أخري لصفوف كالياري خلال الميركاتو الحالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نايجولان قد خرج من حسابات النيراتزوري في الموسم الجديد، وأن النينجا مستعد للعودة مرة أخري إلى صفوف كالياري.

وأضاف الموقع أن نايجولان يقيم جميع العروض المقدمه له للخروج من إنتر وأن كالياري هو أحد الخيارات التي تجذب رادجا، لاسيما وأنه أمضى 5 مواسم بالفريق.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" : أن انضمام ناينجولان إلى كالياري يتوقف على معرفة البلجيكي ما إذا كان هناك نادٍ آخر، يشارك في منافسات دوري أبطال أوروبا، يرغب في التعاقد معه من عدمه.

يذكر أن نايجولان قد لعب في صفوف كالياري منذ موسم 2009/2010 عندما انضم من فريق بياتشينزا حيث لعب مع "روزوبلو" 137 مباراة وسجل 7 هدفاً وصنع 6 هدفاً قبل أن يرحل لصفوف روما.