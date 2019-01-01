وفاة شقيق ملك السعودية

قالت صحف سعودية إن الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، توفي اليوم الأحد.

وصدر بيانا عن الديوان الملكي السعودي، يؤكد الوفاة، وأن صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد.

وقال البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.