الحكومة اليمنية: تجنيد ميليشيا الحوثي للطلبة يعد مخططا لتجريف العملية التعليمية

حذرت الحكومة اليمنية من خطورة فرض ميليشيا الحوثي الخدمة الإلزامية على طلاب المدارس الثانوية والجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفة إيها بـ "الخطوة الخطيرة" التي تعد مخططا لتجريف العملية التعليمية.

وطالبت الحكومة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على الميليشيات للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات، مستنكرة الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قالت إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".

كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.

وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج "جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".

وكانت الميليشيات الحوثية الانقلابية أقرت، الأربعاء الماضي، مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.