تحالف دعم الشرعية ينفي استهداف الحوثيين لمطار نجران

نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، صحة ما تردد حول استهداف ميليشيات الحوثي لمطار نجران بالمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، إن «التحالف العربي يتعامل بكل حزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي، ويقوم بإسقاطها قبل استهداف أي مواقع».

وأضاف أن «ميليشيات الحوثي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون وتستهدف المدنيين بشكل واضح وصريح»، مجددًا سعي التحالف للقضاء على الإرهاب الذي يمارسه الحوثيون، على حد قوله.