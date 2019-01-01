 «إينالوم» الإندونيسية للتعدين توقع اتفاقات مع 3 بنوك حكومية - بوابة الشروق
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«إينالوم» الإندونيسية للتعدين توقع اتفاقات مع 3 بنوك حكومية

د ب أ
نشر فى : الأحد 28 يوليه 2019 - 1:08 م | آخر تحديث : الأحد 28 يوليه 2019 - 1:08 م

ذكرت شركة "إندونيسيا أساهان ألومينيوم" (إينالوم) الوطنية الإندونيسية للتعدين في بيان اليوم الأحد أنها وقعت اتفاقيات خاصة بأسعار الصرف والتسهيلات التجارية مع ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، في إطار جهودها لزيادة صادرات المعادن عالية القيمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن البنوك الثلاثة: "PT Bank Mandiri" و"PT Bank Negara Indonesia" و" PT Bank Rakyat Indonesia" ستساعد "إينالوم" وفروعها في بيع وشراء العملات الأجنبية .

كما ستوفر البنوك الدعم للشركة فيما يتعلق بالخدمات التجارية لصفقات التصدير والاستيراد، والتمويل التجاري بأسعار فائدة تنافسية، وفقا لما أورده البيان الذي لم يتضمن حجم الاتفاقيات.


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