ماكرون يخصص 10 ملايين يورو لرجال الشرطة الفرنسية الذين يعملون ليلا

خصص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساعدة مالية تقدر بـ10 ملايين يورو لرجال الشرطة الذين يعملون ليلا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية -اليوم الثلاثاء- أن هذا القرار يأتي عقب جولة تفقدية مفاجئة للرئيس الفرنسي إلى مخافر الشرطة الباريسية، حيث أعلن عن تخصيص مبلغ مالي لقوات الشرطة الوطنية التي تعمل ليلا.

وأضافت القناة أن ماكرون قام بزيارة مراكز الشرطة في الدائرة الـ17 و18 في العاصمة الفرنسية، باريس، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وزيرة الدولة للمساواة مارلين شيابا، ورئيس شرطة باريس ديدييه لالمون، مشيرة إلى أن ماكرون التقى خلال جولته بعدد من أفراد وحدات مكافحة الجريمة "باك".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن هذه المكافأة تأتي في إطار أحد المطالب التي عبرت عنها نقابات الشرطة، خلال لقائها بوزير الداخلية في 20 يوليو الجاري، وأن هذا المبلغ سيتم توفيره في مشروع قانون التمويل لعام 2021.