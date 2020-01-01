أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 16.5 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 16مليونا و482 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 9.57 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات من 654 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا والسعودية وكولومبيا وإيطاليا وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.