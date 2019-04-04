تقرير: هيدرسفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي لأحد الأندية الأوروبية

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن آخر المستجدات في ملف مستقبل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي المُعار للأهلي في الفترة الحالية.

وأوضحت صحيفة "Examiner Live" البريطانية أن هيدرسفيلد يتطلع لإيجاد عرض أوروبي جيد يستطيع من خلاله تحقيق أعلى استفادة مالية من خلال عملية البيع النهائي لرمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر التقرير :"يتطلع هيدرسفيلد إلى السوق الأوروبية للحصول على فرصة لبيع الجناح رمضان صبحي.. ويبدو أن النادي حريص على الحصول على قيمة البيع النهائي، ويظهر الآن إمكانية رحيله إلى أوروبا على الأرجح".

وأضاف :"يبدو أن صبحي مستعد للبقاء على سبيل الإعارة مع العملاق المصري الأهلي، ولكن مع رغبة هيدرسفيلد تاون في بيعه نهائي، فقد يكون ذلك خارج نطاق ما يستطيع الأحمر دفعه".

وأشار التقرير إلى أن هيدرسفيلد يرى بأنه لن يستعيد ما دفعه قبل عامين لصالح ستوك سيتي والبالغ قيمته 5.8 مليون جنيه إسترليني إلا عن طريق بيع الجناح إلى أحد الأندية الأوروبية.

وانتقل رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة في شتاء عام 2019 قادمًا من هيدرسفيلد، إلا أنه من المنتظر حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة مع اقتراب انتهاء مدة الإعارة، وسط تقارير صحفية تشير لاهتمام من نادي أودينيزي الإيطالي.