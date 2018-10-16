زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 1.4% فقط خلال 24 ساعة، صباح اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.29 مليون حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني لحالات الإصابة، أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدى الأسبوع الماضي، وهي 1.7%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، التي بلغت 462 ألفا و632 حالة، بزيادة نسبتها 2.3% خلال 24 ساعة.

وسجلت ولاية أوكلاهوما زيادة بنسبة 4.5% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 32 ألفا و685 حالة.

أما ولاية تكساس فقد سجلت أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 637 شخصا.