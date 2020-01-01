هدوء واستقرار في الاختبارات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

يواصل طلاب الدبلومات الفنية بالوادي الجديد، أداء الامتحانات التحريرية في إطار ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام الذي يتم وفق إجراءات وقائية واستثنائية، مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأدى اليوم الثلاثاء، طلاب الدبلومات الفنية في المدارس التجارية والصناعية والزراعية ثالث الامتحانات التحريرية، التي تجرى في المحافظة في 13 لجنة امتحانية تضم 1980 طالبا وطالبة بواقع 270 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، 818 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، 892 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي.

وقال صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل أعمال متابعة امتحانات الدبلومات الفنية، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ويتم خضوع الطلاب للكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة أثناء دخولهم ابواب اللجنة العامة، والمرور على بوابات التعقيم والشديد على ارتداء الكمامة والقفازات، بجانب تعقيم اللجان قبل بدء الإمتحان ، والالتزام بالتباعد اثناء دخول اللجان من خلال الحواجز الحديدية التى وفرتها الأجهزة الأمنية خارج اللجان، بجانب توزيع المواد المعقمة والمطهرة والكمامات على الطلاب عقب مرورهم من بوابات التعقيم الإلكترونية.

وذكر أنه تم تسليم الطلاب لكراسات إجابات امتحان مادة التربية الدينية، في ظل قرار حل الامتحانات التي لاتضاف للمجموع بالمنازل، وهذا القرار في إطار بذل الجهود المختلفة لحماية صحة الطلاب، بجانب التشديد على التزام الطلاب بمواعيد تسليم كراسات الإجابات والحفاظ عليها والتأكد من تسليمها وتسلم إيصال بذلك حتى لايتخلف ويصبح راسبًا في تلك المواد ويضطر دخول الدور الثاني.

وأشار إلى أن محيط اللجان شهد انتشار لقوات الشرطة والمرور لتيسير حركة الوصول إلى اللجان ومنع أية تجمعات خارجها، وتأمين نقل الكراسات الامتحانية ومراكز التوزيع لحين انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لهذا العام.

ولفت إلى نه إسدال الستار على امتحانات شهادة الدبلوم لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع (الدور الأول) في الوادى الجديد، دون أية معوقات مع حرص الجميع على توفير كافة سبل الراحة والهدوء لجميع الطلاب أثناء آداء الامتحان، في ظل الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم والمتابعة الدائمة لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومراعاتهم الرعاية المتكاملة .