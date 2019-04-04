 الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2020 - 3:40 م

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي -في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".

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