الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أقل من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، سندات مدتها عامين بقيمة 48 مليار دولار، حيث جاء الطلب أقل من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 155ر0% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 34ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 193ر0% ومعدل التغطية 46ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 6ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة في وقت لاحق من الأمس سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 49 مليار دولار، ثم سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار غدا الثلاثاء في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.